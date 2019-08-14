Правительство Гонконга осуждает акты насилия в аэропорту

Власти Гонконга осуждают насильственные действия протестующих в международном аэропорту.
"Правительство решительно осуждает эти акты насилия, которые являются возмутительными и выходят за рамки цивилизованного общества. Полиция будет принимать неустанные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.
"Большое число протестующих собралось со вчерашнего дня в аэропорту, что парализовало работу аэропорта и привело к серьезным нарушениям как въездных, так и выездных рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые протестующие пошли еще дальше - напали на путешественника и журналиста, а также мешали бригаде скорой помощи доставить потерпевшего пассажира в больницу.
Кроме того, на сайте правительства сообщается, что в ходе столкновений с протестующими двое правоохранителей получили ранения.
В свою очередь, полиция Гонконга заявила, что в ходе протестов в аэропорту арестовала пять человек за совершение таких преступлений, как "незаконное собрание, хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка".
Тем временем СМИ сообщают, что международный аэропорт Гонконга вернулся к нормальной работе. Большинство рейсов выполняется по расписанию.
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