Правительство Гонконга осуждает акты насилия в аэропорту

Власти Гонконга осуждают насильственные действия протестующих в международном аэропорту.

"Правительство решительно осуждает эти акты насилия, которые являются возмутительными и выходят за рамки цивилизованного общества. Полиция будет принимать неустанные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

"Большое число протестующих собралось со вчерашнего дня в аэропорту, что парализовало работу аэропорта и привело к серьезным нарушениям как въездных, так и выездных рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые протестующие пошли еще дальше - напали на путешественника и журналиста, а также мешали бригаде скорой помощи доставить потерпевшего пассажира в больницу.

Кроме того, на сайте правительства сообщается, что в ходе столкновений с протестующими двое правоохранителей получили ранения.

В свою очередь, полиция Гонконга заявила, что в ходе протестов в аэропорту арестовала пять человек за совершение таких преступлений, как "незаконное собрание, хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка".

Тем временем СМИ сообщают, что международный аэропорт Гонконга вернулся к нормальной работе. Большинство рейсов выполняется по расписанию.