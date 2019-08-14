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Дальнее зарубежье 14.08.2019 09:10

Правительство Гонконга осуждает акты насилия в аэропорту

Власти Гонконга осуждают насильственные действия протестующих в международном аэропорту.

"Правительство решительно осуждает эти акты насилия, которые являются возмутительными и выходят за рамки цивилизованного общества. Полиция будет принимать неустанные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

"Большое число протестующих собралось со вчерашнего дня в аэропорту, что парализовало работу аэропорта и привело к серьезным нарушениям как въездных, так и выездных рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые протестующие пошли еще дальше - напали на путешественника и журналиста, а также мешали бригаде скорой помощи доставить потерпевшего пассажира в больницу.

Кроме того, на сайте правительства сообщается, что в ходе столкновений с протестующими двое правоохранителей получили ранения.

В свою очередь, полиция Гонконга заявила, что в ходе протестов в аэропорту арестовала пять человек за совершение таких преступлений, как "незаконное собрание, хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка".

Тем временем СМИ сообщают, что международный аэропорт Гонконга вернулся к нормальной работе. Большинство рейсов выполняется по расписанию.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АЭРОПОРТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]