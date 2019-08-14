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Дальнее зарубежье 14.08.2019 09:34

Китай отказал в заходе в Гонконг двум кораблям ВМС США - представитель американского Тихоокеанского флота

Китай ответил отказом на запрос США о получении разрешения на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен.

"Правительство Китая отклонило запрос на визит в порт Гонконга", - заявил он.

Военный чиновник переадресовал вопросы журналистов о причинах отказа китайской стороне.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки Лэм.

Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.

В начале августа Китай потребовал, чтобы находящиеся в Гонконге американские дипломаты "прекратили вмешиваться" в дела города после сообщений о том, что они встретились с активистами протестных акций.

Как сообщают СМИ, ранее планировалось, что десантный корабль ВМС США USS Green Bay в субботу зайдет в Гонконг, ракетный крейсер USS Lake Erie должен был посетить Гонконг в сентябре.

Последний раз корабль ВМС США посещал Гонконг в апреле.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРАБЛИ, ГОНКОНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]