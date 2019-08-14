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Транспорт и связь 14.08.2019 09:47

Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple

Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) ввело для авиакомпаний запрет на провоз на борту самолетов ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015-2017 годов.

Решение о запрете было принято после того, как Apple Inc`s сообщило об отзыве некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов в связи с тем, что их батареи питания перегреваются и это чревато возгоранием.

"FAA известно о отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", - сказал представитель управления, добавив, что " авиакомпании предупреждены об отзыве".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]