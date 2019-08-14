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Дальнее зарубежье 14.08.2019 09:59

Трамп считает, что безопасные выборы в США невозможны без предъявления избирателями ID-карт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс не должен рассматривать какое-либо "окончательное соглашение" о безопасности выборов, не включающее положение об обязательном предоставлении избирателями ID-карт.

"Ни одна дискуссия о безопасности выборов не должна проходить без предварительного согласия с тем, что удостоверение личности (идентификация) избирателя должно играть очень важную роль в любом окончательном соглашении. Без предъявления ID избирателя все это бессмысленно!" - написал Трамп в твиттере.

Сообщения президента США появились в то время, когда демократы усилили давление на лидера сенатского большинства Митча Макконнелла с призывом принять два законопроекта "О безопасности выборов", которые уже были поддержаны в Палате представителей США.

В частности, законопроекты предусматривают использование бумажных бюллетеней, финансирование комиссии по оказанию помощи в проведении выборов, а также предписывают кандидатам, должностным лицам избирательных кампаний и членам их семей уведомлять ФБР, если иностранные правительства предлагают им помощь.

Демократы возобновили свои призывы к Сенату повысить безопасность выборов после того, как бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, заявил во время слушаний в Конгрессе в прошлом месяце, что Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

"Показания Мюллера были громким призывом к безопасности выборов. Свидетельство Мюллера должно быть тревожным сигналом для каждого американца, демократа, республиканца, либерала, консерватора, что честность наших выборов поставлена на карту. (...) Это все о будущем этой страны", - сказал в тогда лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]