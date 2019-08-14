Трамп считает, что безопасные выборы в США невозможны без предъявления избирателями ID-карт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс не должен рассматривать какое-либо "окончательное соглашение" о безопасности выборов, не включающее положение об обязательном предоставлении избирателями ID-карт.
"Ни одна дискуссия о безопасности выборов не должна проходить без предварительного согласия с тем, что удостоверение личности (идентификация) избирателя должно играть очень важную роль в любом окончательном соглашении. Без предъявления ID избирателя все это бессмысленно!" - написал Трамп в твиттере.
Сообщения президента США появились в то время, когда демократы усилили давление на лидера сенатского большинства Митча Макконнелла с призывом принять два законопроекта "О безопасности выборов", которые уже были поддержаны в Палате представителей США.
В частности, законопроекты предусматривают использование бумажных бюллетеней, финансирование комиссии по оказанию помощи в проведении выборов, а также предписывают кандидатам, должностным лицам избирательных кампаний и членам их семей уведомлять ФБР, если иностранные правительства предлагают им помощь.
Демократы возобновили свои призывы к Сенату повысить безопасность выборов после того, как бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, заявил во время слушаний в Конгрессе в прошлом месяце, что Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.
"Показания Мюллера были громким призывом к безопасности выборов. Свидетельство Мюллера должно быть тревожным сигналом для каждого американца, демократа, республиканца, либерала, консерватора, что честность наших выборов поставлена на карту. (...) Это все о будущем этой страны", - сказал в тогда лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
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