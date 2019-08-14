Манат укрепился к евро, стабилен к доллару, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 августа ЦБА определил 1,8992 манат/1EUR (9 августа - 1,9032 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 августа определили 0,0262 манат/1RUB (9 августа - 0,0261 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков