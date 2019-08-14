Манат укрепился к евро, стабилен к доллару, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 августа ЦБА определил 1,8992 манат/1EUR (9 августа - 1,9032 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 августа определили 0,0262 манат/1RUB (9 августа - 0,0261 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саммит Иран-Россия-Азербайджан состоится "в более подходящее время", заявили в Тегеране
Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов
Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей
"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Рост промпроизводства в Китае в июле был минимальным за 17 лет
Экс-замглавы МВД Киргизии, ведшего переговоры с Атмабаевым о сдаче, подозревают в принятии "самовольных решений"
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору