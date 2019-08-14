Цены на нефть вновь перешли к снижению на данных API, Brent подешевела до $60,73 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного решением Штатов отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров.
Негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США: отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $60,73 за баррель, что на $0,57 (0,93%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,3 за баррель, поднявшись на $2,73 (4,66%).
Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,69 (1,21%) - до $56,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,17 (3,95%), до $57,1 за баррель.
Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.
"Трудно ожидать сколько-нибудь серьезного подъема цен в текущей среде, характеризующейся уходом от рисков, и рост запасов в США усиливает негативный настрой рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Торговые переговоры то начинаются, то заканчиваются, и мы все это уже проходили, поэтому настроены скептически".
Как сообщалось, США во вторник заявили о намерении отложить введение 10%-ной пошлины на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Саммит Иран-Россия-Азербайджан состоится "в более подходящее время", заявили в Тегеране
Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов
Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей
"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, обойдя "Холодное сердце"
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Рост промпроизводства в Китае в июле был минимальным за 17 лет
Экс-замглавы МВД Киргизии, ведшего переговоры с Атмабаевым о сдаче, подозревают в принятии "самовольных решений"
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
Bank Respublika применил платформу, которое определяет меру счастья сотрудников
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору