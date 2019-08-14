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ТЭК 14.08.2019 09:24

Цены на нефть вновь перешли к снижению на данных API, Brent подешевела до $60,73 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного решением Штатов отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров.

Негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США: отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $60,73 за баррель, что на $0,57 (0,93%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,3 за баррель, поднявшись на $2,73 (4,66%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,69 (1,21%) - до $56,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,17 (3,95%), до $57,1 за баррель.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

"Трудно ожидать сколько-нибудь серьезного подъема цен в текущей среде, характеризующейся уходом от рисков, и рост запасов в США усиливает негативный настрой рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Торговые переговоры то начинаются, то заканчиваются, и мы все это уже проходили, поэтому настроены скептически".

Как сообщалось, США во вторник заявили о намерении отложить введение 10%-ной пошлины на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]