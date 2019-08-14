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Дальнее зарубежье 14.08.2019 10:30

Россия и Китай создадут рабочую группу для развития туризма

Ростуризм и министерство культуры и туризма Китая договорились о создании рабочей группы для улучшения качества туристических услуг, сообщил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

"Мы говорили о создании рабочей группы, такая договоренность с министерством культуры (министерство культуры и туризма КНР - ИФ) существует. Рабочая группа (создается - ИФ) в рамках регулирования процесса по развитию туризма, будут привлечены все заинтересованные в этом структуры. Реализация этой рабочей группы является важным механизмом обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг. Это одна из договоренностей, которые у нас сегодня зафиксирована", - сказал Конюшков в среду журналистам по итогам 16-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Основные задачи (рабочей группы - ИФ) мы сформулируем, пока мы фактически говорим о начале процесса (создания группы -ИФ)", - добавил он.

Конюшков сообщил, что на заседании подкомиссии обсуждались итоги совместной работы ведомств за год.

"Мы с удовлетворением констатировали, что растет наше сотрудничество, идет рост туристических потоков и из КНР, и из России в Китай. Это взаимный процесс. Мы говорим о механизме его совершенствования, в том числе речь идет о подписании нового межправительственного соглашения по безвизовому обмену. Также обсуждались аспекты, связанные с повышением качества услуг, оказываемых туристам на территории РФ, на территории КНР", - сказал замруководителя Ростуризма.

Глава китайской делегации, заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй сообщил журналистам, что на заседании также обсуждались вопросы регулирования туристического рынка.

"На сегодняшнем совещании мы поговорили о проделанной работе после нашего предыдущего совещания, а также обменялись мнениями о новых задачах, которые стоят перед нашими ведомствами в будущем году. Например, обсуждали вопрос об упрощении визового режима, регулировании туристического рынка. Следующее заседание подкомиссии состоится в Китае", - сказал Чжан Сюй.

Как сообщалось, в среду во Владивостоке прошло 16-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Участники обсудили развитие сотрудничества в области туризма между двумя странами и регионального туризма, реализацию соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристских поездках от 29 февраля 2000 года и подготовки к подписанию нового соглашения, повышения качества и безопасности туристских услуг, взаимного продвижения туристского продукта на рынках обеих стран.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ТУРИЗМ, РАБГРУППА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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