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Социум 14.08.2019 10:15

Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2019 года газифицировало 179 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 11,786 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В июле газифицировано 3,072 тыс. квартир в 35 многоэтажных зданиях.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИГАЗ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ЖИЛДОМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]