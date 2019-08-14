Азеригаз в январе-июле газифицировал около 180 многоэтажных жилых домов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-июле 2019 года газифицировало 179 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 11,786 тыс. квартиры в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В июле газифицировано 3,072 тыс. квартир в 35 многоэтажных зданиях.

Б.Рустамбеков