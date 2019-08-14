Азербайджан, РФ и Иран создали рабочую группу для упрощения режима перевозок по западному маршруту Север-Юг

Азербайджан, Россия и Иран создали рабочую группу по ликвидации инфраструктурных ограничений и снятию административных барьеров в сфере перевозок людей и грузов по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщил Минтранс РФ.

Соответствующее решение принято на встрече глав министерств транспорта этих стран Евгения Дитриха, Мохаммада Эслами и Рамина Гулузаде в Сочи. Во встрече также принял участие министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Рабочая группа будет действовать на уровне заместителей глав ведомств.

"Стороны договорились также содействовать созданию совместных транспортных предприятий. Кроме того, на встрече была подчеркнута необходимость разработки согласованной трехсторонней цифровой платформы трансграничных перевозок", - отмечает Минтранс.

На встрече обсуждалось также завершение строительства автодорожного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе и координация развития пунктов пропуска через госграницы.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Н.Аббасова