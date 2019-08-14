Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Тегеран придает большое значение расширению отношений с Баку, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
«Иран придает большое значение усилиям по расширению отношений и сотрудничества Азербайджаном. К счастью, мы наблюдаем положительный рост сотрудничества», - сказал Рухани в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт иранского лидера.
По мнению иранского президента, обмен визитами иранских и азербайджанских официальных лиц является эффективным инструментом для расширения отношений и выразил надежду, что процесс выполнения соглашений между двумя странами ускорится.
«Азербайджанская Республика всегда была дружественной и братской страной для Ирана, и эта дружба между двумя странами будет еще более углубляться», - сказал Рухани.
В свою очередь, Алиев отметил, что иранско-азербайджанские отношения и сотрудничество растут, «что является результатом регулярных и ответственных усилий, предпринимаемых Тегераном и Баку». «Нет никаких сомнений в том, что отношения между двумя странами и народами будут лучше, чем раньше и развиваться», - добавил азербайджанский президент.
Ф.Исазаде
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