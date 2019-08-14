Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9032 RUR   0.0261 GBR   2.0629 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.10 2.17 Brent 61.30 2.73

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 14.08.2019 10:38

Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Тегеран придает большое значение расширению отношений с Баку, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Иран придает большое значение усилиям по расширению отношений и сотрудничества Азербайджаном. К счастью, мы наблюдаем положительный рост сотрудничества», - сказал Рухани в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт иранского лидера.

По мнению иранского президента, обмен визитами иранских и азербайджанских официальных лиц является эффективным инструментом для расширения отношений и выразил надежду, что процесс выполнения соглашений между двумя странами ускорится.

«Азербайджанская Республика всегда была дружественной и братской страной для Ирана, и эта дружба между двумя странами будет еще более углубляться», - сказал Рухани.

В свою очередь, Алиев отметил, что иранско-азербайджанские отношения и сотрудничество растут, «что является результатом регулярных и ответственных усилий, предпринимаемых Тегераном и Баку». «Нет никаких сомнений в том, что отношения между двумя странами и народами будут лучше, чем раньше и развиваться», - добавил азербайджанский президент.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Путин проведет двустороннюю встречу с Рухани 14 февраля в Сочи - Песков Рухани обсудил с Макроном предстоящий саммит РФ, Ирана и Турции, а также СВПД Встреча президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии запланирована на первую неделю сентября в Тегеране - пресс-секретарь Эрдогана Лавров: специальных встреч Путина и Рухани на Каспийском саммите не планируется, но они могут пообщаться на его "полях" Макрон в беседе с Рухани подтвердил желание Парижа поддерживать СВПД Президенты Ирана и Турции обсудили необходимость сотрудничества с Москвой по Сирии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]