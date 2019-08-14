Минск беспокоит наступательный характер учений НАТО - Минобороны

Министерство обороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером проводимых НАТО учений.

"Анализ и содержание наиболее крупных из них, таких как "Анаконда-2018" и "Dragon-2019" свидетельствуют о продолжающейся в НАТО проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве бывшего Союза", - заявил первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев на брифинге в среду в Минске.

По словам первого замминистра, при этом в направленности основных мероприятий подготовки войск НАТО имеет место смещение акцента от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. "Вот это уже нас не может нас не беспокоить", - подчеркнул он.

Говоря о предстоящих белорусско-российских учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут 13-19 сентября на полигоне в Нижегородской области РФ, Белоконев отметил, что оно носит плановый характер. "Это нормальная практика учений", - сказал он.

"Наши ближайшие соседи подобные учения проводят на своей территории регулярно, с еще большим масштабом и количеством привлекаемых сил и средств, и направленность этих учений отнюдь не всегда носит оборонительный характер", - добавил он.

Как отметил первый замминистра, в ходе подобных мероприятий с участием наднационального контингента объединенных вооруженных сил НАТО закладываются вопросы применения войск в непосредственной близости от границ Союзного государства.

"Содержание некоторых решаемых на них задач - проведение именно наступательных действий. Это существенное наращивание группировок, проведение рекогносцировок маршрутов движения войск в места их боевого предназначения, форсирование водных преград, высадка десанта, захват объектов, отселение местного населения на направлениях предстоящих действий и многое другое", - заявил Белоконев.