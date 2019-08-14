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Регион 14.08.2019 13:34

Грузинский премьер обещает помочь туристическому сектору

У правительства Грузии есть стратегия по возвращению прежней позитивной динамики в секторе туризма, заявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.

"Осуществляемая нами политика в секторе туризма была очень эффективной и об этом свидетельствует статистика. Только Аджарию в первой половине текущего года посетили на 40% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. К сожалению, июле ситуация изменилась и, по предварительной информации, сектор туризма недополучил около $60 млн", - сказал в среду журналистам Бахтадзе.

Он отметил, что гостиницы, рестораны, гиды не получили доход, который ожидали.

"Конечно, это проблема. Правительство уже разработало и осуществляет меры по оказанию помощи сектору туризма", - сказал Бахтадзе.

Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

В результате в июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из РФ впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года - до 159,1 тыс. человек, что, тем не менее составило 14,5% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (1 млн 99,5 тыс. человек).

Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

Всего в январе-июле 2019 года Грузию посетили 4 млн 961,9 тыс. человек, что на 10,3% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года. При этом число побывавших в республике граждан РФ за семь месяцев составило 850,7 тыс. человек, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРИЗМ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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