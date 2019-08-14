Грузинский премьер обещает помочь туристическому сектору

У правительства Грузии есть стратегия по возвращению прежней позитивной динамики в секторе туризма, заявил премьер-министр республики Мамука Бахтадзе.
"Осуществляемая нами политика в секторе туризма была очень эффективной и об этом свидетельствует статистика. Только Аджарию в первой половине текущего года посетили на 40% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. К сожалению, июле ситуация изменилась и, по предварительной информации, сектор туризма недополучил около $60 млн", - сказал в среду журналистам Бахтадзе.
Он отметил, что гостиницы, рестораны, гиды не получили доход, который ожидали.
"Конечно, это проблема. Правительство уже разработало и осуществляет меры по оказанию помощи сектору туризма", - сказал Бахтадзе.
Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
В результате в июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из РФ впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года - до 159,1 тыс. человек, что, тем не менее составило 14,5% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (1 млн 99,5 тыс. человек).
Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.
Всего в январе-июле 2019 года Грузию посетили 4 млн 961,9 тыс. человек, что на 10,3% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года. При этом число побывавших в республике граждан РФ за семь месяцев составило 850,7 тыс. человек, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной трудовой пенсии
Гаранчс сменил Маклаковса на посту посла Латвии в Азербайджане
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
Транзит грузов через Азербайджан в I полугодии превысил 4 млн тонн – Мустафаев
Совет директоров Роснефти 20 августа рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам
Цены на московских заправках остановились после 5 недель роста
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Порту винит Матч ТВ в срыве показа игры с Краснодаром
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом более 4 кг
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии