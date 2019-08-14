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Дальнее зарубежье 14.08.2019 13:46

В Австралии и Новой Зеландии арестованы четверо британцев за распространение наркотика экстази

Правоохранительные органы Австралии и Новой Зеландии задержали четырех британцев за транспортировку и распространение полусинтетического наркотика МДМА (экстази), сообщают в среду западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о двух британцах, возраст которых - 51 год и 40 лет. Они были арестованы на территории Австралии. Кроме того, в ходе операции стражи порядка задержали жителя австралийского штата Квинсленд.

Их два сообщника, которые также имеют подданство Великобритании, были задержаны в Новой Зеландии.

Правоохранительные органы конфисковали 766 кг этого наркотического вещества, чистота которого оказалась очень высокой. Задержанные планировали распространять наркотик в таблетках и капсулах.

МДМА - наркотик амфетаминового ряда, который известен под сленговым названием "экстази" и популярен среди молодежи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, БРИТАНЦЫ, НАРКОТИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]