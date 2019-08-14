В Австралии и Новой Зеландии арестованы четверо британцев за распространение наркотика экстази

Правоохранительные органы Австралии и Новой Зеландии задержали четырех британцев за транспортировку и распространение полусинтетического наркотика МДМА (экстази), сообщают в среду западные СМИ.
По данным изданий, речь идет о двух британцах, возраст которых - 51 год и 40 лет. Они были арестованы на территории Австралии. Кроме того, в ходе операции стражи порядка задержали жителя австралийского штата Квинсленд.
Их два сообщника, которые также имеют подданство Великобритании, были задержаны в Новой Зеландии.
Правоохранительные органы конфисковали 766 кг этого наркотического вещества, чистота которого оказалась очень высокой. Задержанные планировали распространять наркотик в таблетках и капсулах.
МДМА - наркотик амфетаминового ряда, который известен под сленговым названием "экстази" и популярен среди молодежи.
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