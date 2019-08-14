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Макроэкономика 14.08.2019 13:05

Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии сократились на 27%

Объем денежных переводов в Азербайджан в первом полугодии 2019 года составил $495,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Как сообщалось ранее, в январе-июне 2018 года денежные переводы в Азербайджан составили $681 млн. Таким образом, в первом полугодии 2019 года их объем сократился на 27,3%.

При этом во втором квартале объем денежных переводов составил $280,4 млн против $215 млн в первом квартале.

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году составил $1 млрд 80 млн.

А.Мамедов

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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]