Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии сократились на 27%

Объем денежных переводов в Азербайджан в первом полугодии 2019 года составил $495,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Как сообщалось ранее, в январе-июне 2018 года денежные переводы в Азербайджан составили $681 млн. Таким образом, в первом полугодии 2019 года их объем сократился на 27,3%.
При этом во втором квартале объем денежных переводов составил $280,4 млн против $215 млн в первом квартале.
Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году составил $1 млрд 80 млн.
А.Мамедов
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