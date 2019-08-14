Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии сократились на 27%

Объем денежных переводов в Азербайджан в первом полугодии 2019 года составил $495,4 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Как сообщалось ранее, в январе-июне 2018 года денежные переводы в Азербайджан составили $681 млн. Таким образом, в первом полугодии 2019 года их объем сократился на 27,3%.

При этом во втором квартале объем денежных переводов составил $280,4 млн против $215 млн в первом квартале.

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2018 году составил $1 млрд 80 млн.

А.Мамедов