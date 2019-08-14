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Регион 14.08.2019 13:17

Рухани: Иран готов к третьему сокращению обязательств по СВПД

Иран в случае неудовлетворительной реакции на его требования в связи с исполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в третий раз сократит объем исполняемых обязательств, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

"Если мы не добьемся результатов по истечении следующего 60-дневного периода, определенно, мы начнем третий этап (сокращения обязательств - ИФ). Затем мы дадим еще 60 дней для выработки правильного, сбалансированного и логичного решения", - цитирует слова президент агентство "Мехр".

Он уточнил, что Тегеран сокращает объем исполняемых обязательств для "создания баланса" в отношениях с партнерами. В то же время, подчеркнул Рухани, Иран продолжает переговоры с участниками СВПД.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД. США также восстановили жесткие санкции против Ирана, и с тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске финансового механизма INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. 7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СВПД, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]