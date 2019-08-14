Рухани: Иран готов к третьему сокращению обязательств по СВПД

Иран в случае неудовлетворительной реакции на его требования в связи с исполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в третий раз сократит объем исполняемых обязательств, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.
"Если мы не добьемся результатов по истечении следующего 60-дневного периода, определенно, мы начнем третий этап (сокращения обязательств - ИФ). Затем мы дадим еще 60 дней для выработки правильного, сбалансированного и логичного решения", - цитирует слова президент агентство "Мехр".
Он уточнил, что Тегеран сокращает объем исполняемых обязательств для "создания баланса" в отношениях с партнерами. В то же время, подчеркнул Рухани, Иран продолжает переговоры с участниками СВПД.
В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД. США также восстановили жесткие санкции против Ирана, и с тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.
8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске финансового механизма INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. 7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной трудовой пенсии
Гаранчс сменил Маклаковса на посту посла Латвии в Азербайджане
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
Транзит грузов через Азербайджан в I полугодии превысил 4 млн тонн – Мустафаев
Совет директоров Роснефти 20 августа рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам
Цены на московских заправках остановились после 5 недель роста
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Порту винит Матч ТВ в срыве показа игры с Краснодаром
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом более 4 кг
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии