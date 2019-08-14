Манат в I полугодии укрепился к евро и лире, подешевел к рублю и йене - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к валютам основных стран-партнеров укрепился в I-ом полугодии 2019 года, исключение составляют лишь российский рубль и японская йена, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-июнь.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в первом полугодии на 9,2%, к евро - на 0,8%, к грузинскому лари – на 7,3%.

По отношению к украинской гривне манат в январе-июне подешевел на 5,1%, к российскому рублю - на 8,9%, японской йены – на 2,7%.

При этом к доллару в первом полугодии курс маната не изменился. По данным ЦБА, среднедневной курс покупки доллара со стороны банков в январе-июне 2019 года составил 1,6976 AZN/$1, курс продажи - 1,702 AZN/$1.

Как сообщалось ранее, в 2018 году манат укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров.

А.Азизов