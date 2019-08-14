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14.08.2019 13:39

В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа, сообщил в среду офис финского президента Саули Ниинистё.

"Президент Ниинистё и президент Путин проведут официальные переговоры в президентском дворце. В дополнение к темам двухсторонних отношений между Финляндией и Россией президенты обсудят региональные и международные вопросы", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы офиса Ниинистё.

Сообщается, что по итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Завершится визит ужином в крепости Свеаборг (Суоменлинна).

В предыдущий раз Ниинистё и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Последний визит Путина в Финляндию состоялся 16 июля 2018 года, уточняет пресс-служба президента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]