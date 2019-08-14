В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа, сообщил в среду офис финского президента Саули Ниинистё.

"Президент Ниинистё и президент Путин проведут официальные переговоры в президентском дворце. В дополнение к темам двухсторонних отношений между Финляндией и Россией президенты обсудят региональные и международные вопросы", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы офиса Ниинистё.

Сообщается, что по итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Завершится визит ужином в крепости Свеаборг (Суоменлинна).

В предыдущий раз Ниинистё и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Последний визит Путина в Финляндию состоялся 16 июля 2018 года, уточняет пресс-служба президента.