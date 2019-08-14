В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа, сообщил в среду офис финского президента Саули Ниинистё.
"Президент Ниинистё и президент Путин проведут официальные переговоры в президентском дворце. В дополнение к темам двухсторонних отношений между Финляндией и Россией президенты обсудят региональные и международные вопросы", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы офиса Ниинистё.
Сообщается, что по итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Завершится визит ужином в крепости Свеаборг (Суоменлинна).
В предыдущий раз Ниинистё и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Последний визит Путина в Финляндию состоялся 16 июля 2018 года, уточняет пресс-служба президента.
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