Банки в Азербайджане в I полугодии совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на $2,7 млрд

Банки в Азербайджане в январе-июне 2019 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $2,7 млрд, что на 15,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В первом полугодии объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $2,7 млрд, из которых $2,1 млрд или 77,8% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.

В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в январе-июне 2019 года составил $12,1 млрд. "81,4% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 18,6% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в первом полугодии 34,4% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 65,6% - на внутрибанковском валютном рынке.

В 2018 году банки в Азербайджане в 2018 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $7 млрд.

А.Мамедов