Банки в Азербайджане в I полугодии совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на $2,7 млрд

Банки в Азербайджане в январе-июне 2019 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $2,7 млрд, что на 15,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"В первом полугодии объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $2,7 млрд, из которых $2,1 млрд или 77,8% пришлось на долю доллара США", - отметили в Центробанке.
В ЦБА подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в январе-июне 2019 года составил $12,1 млрд. "81,4% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 18,6% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, в первом полугодии 34,4% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 65,6% - на внутрибанковском валютном рынке.
В 2018 году банки в Азербайджане в 2018 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $7 млрд.
А.Мамедов
Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной трудовой пенсии
Гаранчс сменил Маклаковса на посту посла Латвии в Азербайджане
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Порту винит Матч ТВ в срыве показа игры с Краснодаром
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом более 4 кг
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля за вооружениями - Меркель
ЕС поможет Шри-Ланке в восстановлении мира и стабильности
Киргизская прокуратура предъявила Атамбаеву новые обвинения - адвокат
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии