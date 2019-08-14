Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8992 RUR   0.0262 GBR   2.0497 TRY   0.3047

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.10 2.17 Brent 61.30 2.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.08.2019 14:14

На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров

Лесные пожары продолжают полыхать на Эвбее - втором по величине острове Греции, сообщают в среду западные СМИ.

По данным СМИ, тушение пожаров продолжалась всю ночь со вторника на среду. На острове введен режим ЧП.

В ликвидации возгораний участвуют не только сотни греческих пожарных, но и другие страны. В частности, Италия отправила к острову два пожарных самолета.

Пожары начались на Эвбее в ночь на вторник. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и охватил лесные массивы.

Накануне с Эвбеи эвакуировали несколько сотен местных жителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ОСТРОВ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


На греческом острове Эвбея продолжают бушевать пожары

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]