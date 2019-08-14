На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров

Лесные пожары продолжают полыхать на Эвбее - втором по величине острове Греции, сообщают в среду западные СМИ.
По данным СМИ, тушение пожаров продолжалась всю ночь со вторника на среду. На острове введен режим ЧП.
В ликвидации возгораний участвуют не только сотни греческих пожарных, но и другие страны. В частности, Италия отправила к острову два пожарных самолета.
Пожары начались на Эвбее в ночь на вторник. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и охватил лесные массивы.
Накануне с Эвбеи эвакуировали несколько сотен местных жителей.
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