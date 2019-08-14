Иран намерен развивать военное сотрудничество с Индонезией

Тегеран готов расширять сотрудничество с Индонезией в сфере обороны и безопасности, а также энергетики и технического содействия, сообщил в среду председатель комиссии по безопасности меджлиса (парламента Ирана) Мохтаба Зоннур по итогам переговоров с председателем индонезийской парламентской комиссии по обороне и безопасности Абдулом Харисом Альмасыхаром.

"Мы надеемся, что, несмотря на санкции США, дружеские отношения между Ираном и Индонезией будут развиваться, - сказал Зоннур журналистам. - Независимые страны, в частности, мусульманские, должны объединиться и остановить вмешательство США в их отношения с другими странами".

Зоннур отметил, что, несмотря на санкции США, Иран смог собственными силами создать военную технику, в частности подводные лодки, ракеты, танки, вертолеты и фрегаты.