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Регион 14.08.2019 14:03

Иран намерен развивать военное сотрудничество с Индонезией

Тегеран готов расширять сотрудничество с Индонезией в сфере обороны и безопасности, а также энергетики и технического содействия, сообщил в среду председатель комиссии по безопасности меджлиса (парламента Ирана) Мохтаба Зоннур по итогам переговоров с председателем индонезийской парламентской комиссии по обороне и безопасности Абдулом Харисом Альмасыхаром.

"Мы надеемся, что, несмотря на санкции США, дружеские отношения между Ираном и Индонезией будут развиваться, - сказал Зоннур журналистам. - Независимые страны, в частности, мусульманские, должны объединиться и остановить вмешательство США в их отношения с другими странами".

Зоннур отметил, что, несмотря на санкции США, Иран смог собственными силами создать военную технику, в частности подводные лодки, ракеты, танки, вертолеты и фрегаты.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ИНДОНЕЗИЯ, ВОЕНСОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]