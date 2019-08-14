Вашингтон остается привержен поддающемуся проверке контролю над вооружениями - посол США в РФ

Диалог в области контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой не должен останавливаться с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Не думаю, что такие страны как США и Россия, а это крупнейшие мировые ядерные державы, должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями, обязаны ради безопасности и процветания в мире", - сказал Хантсман в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он подчеркнул, что Вашингтон остается привержен "действенному и поддающемуся проверке контролю над вооружениями, способствующему обеспечению безопасности США, наших союзников и партнеров".

По словам посла, США старались решить вопросы, связанные с ДРСМД, в течение последних пяти лет, с этой целью было проведено "тридцать встреч при двух администрациях".

"Мы предоставили подробную информацию, свидетельствующую о том, что Россия проводила летные испытания ракеты SSC-8 на расстояния, намного превышающие установленный Договором предел. Мы указали географические координаты и даты проведения испытаний. Однако до 2017 года Россия отрицала даже сам факт существования этой ракеты. Почему? Мы сделали простой вывод, который состоял в том, что если одна сторона нарушает условия договора, то сам договор теряет смысл", - сказал Хантсман.