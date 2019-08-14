Китай согласен с необходимостью обмена информацией с Россией по вопросам вмешательства извне во внутренние дела двух стран

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй согласился с тем, что в нынешней обстановке двум странам необходим обмен информаций по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела двух стран.
В конце прошлой недели официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге провела параллель между освещением в западных СМИ протестных акций в Москве и заявлениями Пекина о причастности спецслужб, в частности, США, к разжиганию беспорядков на территории Гонконга. По ее словам, "будет весьма правильным и полезным обменяться подобными данными по линии соответствующих служб".
"Я всегда обращаю внимание на ее (Марии Захаровой - ИФ) высказывания, у меня это тоже вызывает соответствующий оклик, я согласен, согласен", - сказал китайский дипломат "Интерфаксу".
Он добавил: "Нам надо обмениваться мнениями, информацией и принимать действенные меры против такого вмешательства извне".
Чжан Ханьхуэй сказал, что у Китая и России "существует специальный формат по этой тематике - формат консультаций, мы считаем, что нужно его запустить и обменяться мнениями".
Посол также сообщил, что представительство МИД КНР в Гонконге поддерживает тесные контакты с генконсульством РФ этом специальном административном районе Китая. "Так что, если нужна помощь российским гражданам в Гонконге, то мы готовы ее предоставить, урегулировать возникающие проблемы", - отметил он.
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