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Дальнее зарубежье 14.08.2019 14:02

В Японии из-за приближения тайфуна "Кроса" отменили свыше 250 авиарейсов

Японские авиакомпании были вынуждены отменить не менее 259 авиарейсов в связи с приближением тайфуна "Кроса", передает в среду агентство Bloomberg.

Так, изменения в графике затронули 105 внутренних рейсов компании All Nippon Airways и 154 рейса Japan Airlines Corporation. Также, по данным Bloomberg, руководство All Nippon Airways рассматривает возможность отмены и части зарубежных рейсов.

Japan Air Commuter Co. тоже отменил некоторые рейсы.

Кроме этого, компания West Japan Railway Co. объявила об остановке движения синкансэнов - скоростных поездов - на участке от Осаки до станции Кокура (префектура Фукуока, север острова Кюсю) по соображениям безопасности.

В свою очередь в Kyushu Railway Co. пообещали с четверга сократить количество железнодорожных рейсов, а в Shikoku Railway Co. - отменить всех их на четверг.

По данным Японского метеорологического агентства, сейчас порывы ветра тайфуна "Кроса" достигают 100 км/ч. Ожидается, что уже в четверг тайфун принесет дожди в Японию: так, в районе острова Сикоку может выпасть до 100 см осадков.

В ряде районов Японии власти предупредили об угрозе наводнений. У Сикоку ожидают волны до 10 м, а в регионах Кюсю, Токай (префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ на острове Хонсю) и Кинки (Вакаяма, Киото, Миэ, Нара, Осака, Сига и Хёго на острове Хонсю.) - до 9 м.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ШТОРМ, АВИАРЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]