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Транспорт и связь 14.08.2019 14:07

Открытие ВПП-3 "Шереметьево" перенесено на конец 2020 года

Ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта "Шереметьево" снова перенесен, теперь ее открытие ожидается в конце 2020 года, сообщил замглавы по строительству АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Сергей Папков.

"В конце 2020 года", - сказал Папков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в среду.

"Уже не так много осталось времени ждать", - добавил он.

ВПП-3 "Шереметьево" строится с 2009 года. До 2015 года генподрядчиком был "Инжтрансстрой", на тот момент входивший в "Базовый элемент" Олега Дерипаски и впоследствии обанкротившийся, после по решению правительства им стала "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест" (MOEX:MSTT), основной владелец которой Аркадий Ротенберг).

В декабре гендиректор МАШ Михаил Василенко анонсировал открытие ВПП-3 в апреле 2019 года Позднее замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявлял, что ведомство рассчитывает на готовность объекта к июню. В апреле Росавиация сообщала, что "строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме" ожидается 1 июля 2019 года. На тот момент она оценивалась в "более 90%".

В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации называл срок 1 сентября этого года. Сроки затянулись, в том числе из-за необходимости получить разрешительную документацию для начала работы полосы, уточнял он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]