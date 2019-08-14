Ставки по кредитам для физлиц в нацвалюте в Азербайджане в I полугодии выросли – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает незначительный рост в январе-июне 2019 года средних ставок по кредитам для физлиц в нацвалюте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

На 1 июля 2019 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 14,28% против 14,24% по итогам 2018 года.

По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец июня 2019г составила 7,13%, тогда как на конец 2018 года она была равна 8,06%.

При этом для юридических лиц средняя ставка на начало июля по кредитам в нацвалюте составила 9,01% (на конец 2018 года – 9,3%), в инвалюте – 5,73% (6,13%).

По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 17,18% (17,11%), в инвалюте – 12,44% (14,67%).

По данным ЦБА в отчетном периоде по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, сохранилась, в основном, тенденция снижения ставок.

В частности, на конец июня средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 9,71% (на конец 2018 года – 9,58%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 2,1% (2,33%).

При этом для юридических лиц средняя ставка на 30 июня по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 4,68% (5,53%), в инвалюте – 1,36% (1,43%).

По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 10,24% (10,01%), в инвалюте – 2,59% (2,66%).

А.Мамедов