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Дальнее зарубежье 14.08.2019 14:47

Сирийская армия отбила у боевиков две стратегически важные деревни близ Хан-Шейхуна

Сирийская арабская армия в среду захватила две стратегически важные деревни, расположенные западнее контролируемого боевиками населенного пункта Хан-Шейхун, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на центральное армейское командование Сирии.

По его данным, деревни были взяты под контроль после тяжелых боев с группировками, связанными с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Сирийская армия продолжает наступления на районы, остающиеся под контролем боевиков на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб, напоминает агентство.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]