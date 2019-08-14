Сирийская армия отбила у боевиков две стратегически важные деревни близ Хан-Шейхуна

Сирийская арабская армия в среду захватила две стратегически важные деревни, расположенные западнее контролируемого боевиками населенного пункта Хан-Шейхун, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на центральное армейское командование Сирии.

По его данным, деревни были взяты под контроль после тяжелых боев с группировками, связанными с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Сирийская армия продолжает наступления на районы, остающиеся под контролем боевиков на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб, напоминает агентство.