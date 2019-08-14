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Дальнее зарубежье 14.08.2019 15:16

Пекин ожидает увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд к 2024 году

В Пекине уверены, что Китай и Россия достигнут показателей товарооборота в $200 млрд к 2024 году, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Мы уже наметили новый показатель, новую цель - это к 2024 году увеличим товарооборот, уже 200 млрд долларов", - сказал Чжан Ханьхуэй журналистам в среду.

Посол отметил, что, по его мнению, эта задача реализуема. "Почти все преграды, которые препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества, устранены", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]