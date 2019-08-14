Пекин ожидает увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд к 2024 году

В Пекине уверены, что Китай и Россия достигнут показателей товарооборота в $200 млрд к 2024 году, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Мы уже наметили новый показатель, новую цель - это к 2024 году увеличим товарооборот, уже 200 млрд долларов", - сказал Чжан Ханьхуэй журналистам в среду.

Посол отметил, что, по его мнению, эта задача реализуема. "Почти все преграды, которые препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества, устранены", - сказал он.