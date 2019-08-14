Трамп сообщил Путину о грядущей отставке Хантсмана во время телефонного разговора - Песков

Президенты США и России Дональд Трамп обсуждали планируемую отставку посла Соединенных Штатов в Москве в ходе телефонного разговора 31 июля, президент РФ отметил его конструктивную работу в "один из самых сложных периодов" двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, президент Трамп сообщил Путину, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана. Действительно, Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых периодов в истории наших двусторонних отношений. Вместе с тем, посол работал для того, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двусторонних отношений России и Америки", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Трамп в ходе телефонного разговора сообщил, что кандидатура нового посла будет внесена в ближайшее время.
6 августа стало известно, что Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Ожидается, что он покинет пост главы дипмиссии 3 октября.
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