Азербайджан, Россия и Иран подготовят ТЭО проекта объединения энергосистем в рамках коридора Север – Юг

Энергооператоры Азербайджана, России и Ирана договорились о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора «Север – Юг» (АИР), отмечается в сообщении АО «Системный операторЕдиной энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).

«Соглашение о совместной разработке ТЭО проекта создания энергетического коридора «Север – Юг» между энергосистемами Азербайджана, Ирана и России было подписано 12 августа. Со стороны России участниками соглашения стали АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», со стороны Азербайджана и Ирана – ОАО «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибуции «ТАВАНИР»», - говорится в сообщении.

По данным АО «СО ЕЭС», разработку технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем планируется выполнить в течение одного года. Заказчиком проекта ТЭО иранская «ТАВАНИР», которая по согласованию с ПАО «Россети», ОАО «Азерэнержи» определит разработчика ТЭО из числа компаний, имеющих соответствующий опыт проведения подобных работы в сфере электроэнергетики.

«Для проведения исследований стороны предоставят разработчику ТЭО всю необходимую информацию, в том числе данные о параметрах электростанций, электрических сетей, систем регулирования и противоаварийной автоматики, систем передачи телеметрической информации, нагрузке потребителей», - говорится в сообщении.

В рамках разработки ТЭО стороны планируют изучить технические и экономические аспекты различных условий соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана, а также исследовать возможности передачи электроэнергии и мощности по электрическим связям стран-участниц соглашения, в том числе с учетом поэтапного увеличения объемов передачи.

«В результате исследования будут определены требования к системам релейной защиты и противоаварийной автоматики, системам мониторинга запасов устойчивости, системам связи и обмена телеметрической информацией, а также технические мероприятия, подлежащие реализации в энергосистемах России, Азербайджана и Ирана», - отмечается в информации.

На основе комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития энергосистем трех стран, а также их связей с энергосистемами соседних стран будет дана оценка экономической целесообразности соединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также эффективности различных способов реализации энергетического коридора Север – Юг.

Вопрос соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана обсуждается с 2005 года. Проект технического задания был подготовлен российской стороной и ранее направлялся иранской и азербайджанской сторонам по дипломатическим каналам.

26 апреля 2018 года в Баку состоялась встреча заместителей министров энергетики Азербайджана, Ирана и России. По итогам встречи принято решение о создании трехсторонней рабочей группы по вопросу целесообразности соединения электроэнергетических систем трех стран, согласовано подготовленное российской стороной техническое задание на разработку ТЭО соединения энергосистем. Участники встречи также согласились с предложением российской стороны о подготовке ею проекта соглашения о совместном выполнении исследования «Разработка технико-экономического обоснования соединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России».

Н.Аббасова