Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт электроэнергии на 9,4%

Азербайджан в январе-июле 2019 года экспортировал 1 млрд 319 млн 123,98 тыс. кВт/час электроэнергии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-июле 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 319 млн 123,98 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 546,33 тыс.", - отметили в ГТК.

Как сообщалось, в январе-июле 2018 года Азербайджан экспортировал 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 943,11 тыс. Таким образом, за январь-июль 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 9,4%, в стоимостном – сократился на 0,7%.

В 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.

Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.

Н.Аббасова