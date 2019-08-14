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ТЭК 14.08.2019 15:07

Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт электроэнергии на 9,4%

Азербайджан в январе-июле 2019 года экспортировал 1 млрд 319 млн 123,98 тыс. кВт/час электроэнергии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-июле 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 319 млн 123,98 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 546,33 тыс.", - отметили в ГТК.

Как сообщалось, в январе-июле 2018 года Азербайджан экспортировал 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 943,11 тыс. Таким образом, за январь-июль 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 9,4%, в стоимостном – сократился на 0,7%.

В 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.

Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]