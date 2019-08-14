Нефть дешевеет на сигналах роста запасов в США, Brent упала до $60,3 за баррель

Нефтяной рынок, завершивший торги накануне рекордным ростом за пять недель, падает в среду на данных Американского института нефти (API) о повышении запасов топлива в США.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подешевели на $0,98 (1,6%) - до $60,32 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,14 (2%) - до $55,96 за баррель.
Накануне Brent выросла в цене более чем на 4,5%, WTI - почти на 4% на решении Вашингтона отложить введение 10%-ной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
"Вчера все осознали, как сильно нефтяной рынок зависит от опасений по поводу роста мировой экономики, - сказал глава экономического отдела в Julius Baer Норберт Рюкер. - Может ли это означать начало ралли? Мы относимся к ситуации скептически и придерживаемся мнения, что происходит эскалация торгового конфликта, и последние пошлины скажутся на экономике".
Тем временем в ночь на среду API, собирающий данные у трейдеров и нефтехранилищ на добровольной основе, сообщил о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 3,7 млн баррелей.
Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 18:30 . По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.
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