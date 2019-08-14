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14.08.2019 15:24

ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске

ВТБ (Азербайджан) принял участие в «Инновационном форуме по розничному бизнесу группы ВТБ - Visa 2019», организаторами которого выступил ВТБ при поддержке международной платежной системы Visa.

В мероприятии приняли участие представители ВТБ (Россия) и дочерних банков группы, делегаты от Visa, компании и внешние партнеры, разрабатывающие инновационные решения для развития и цифровизации розничного бизнеса в странах СНГ и Грузии.

В период проведения форума финтех-стартапами было представлено множество разнообразных проектов, как на этапе идеи, так и практически реализованных. Значимый интерес у участников вызвали темы, связанные с разработкой мобильного приложение для путешественников, использование инструментов геймификации, внедрение чат-ботов для привлечения и обслуживания клиентов и многое другое.

Одной из стратегических задач банка является цифровизация как бизнеса, так и внутренних процессов. Она предполагает существенный рост доли цифровых каналов в работе склиентом и упрощение взаимодействия свнешними контрагентами. Поэтому ВТБ ведет активную работу по запуску пилотных проектов, оптимизации и внедрению сервисов внутри.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]