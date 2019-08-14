ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске

ВТБ (Азербайджан) принял участие в «Инновационном форуме по розничному бизнесу группы ВТБ - Visa 2019», организаторами которого выступил ВТБ при поддержке международной платежной системы Visa.
В мероприятии приняли участие представители ВТБ (Россия) и дочерних банков группы, делегаты от Visa, компании и внешние партнеры, разрабатывающие инновационные решения для развития и цифровизации розничного бизнеса в странах СНГ и Грузии.
В период проведения форума финтех-стартапами было представлено множество разнообразных проектов, как на этапе идеи, так и практически реализованных. Значимый интерес у участников вызвали темы, связанные с разработкой мобильного приложение для путешественников, использование инструментов геймификации, внедрение чат-ботов для привлечения и обслуживания клиентов и многое другое.
Одной из стратегических задач банка является цифровизация как бизнеса, так и внутренних процессов. Она предполагает существенный рост доли цифровых каналов в работе склиентом и упрощение взаимодействия свнешними контрагентами. Поэтому ВТБ ведет активную работу по запуску пилотных проектов, оптимизации и внедрению сервисов внутри.
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