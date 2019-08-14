ЕС направил в Грецию три специализированных самолета для борьбы с лесными пожарами

Евросоюз помогает Греции справиться с лесными пожарами, сообщила в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ванесса Мок.
"Опустошающие пожары происходят в настоящее время в Греции, и Европейский союз предоставил ей оперативную помощь. Мы выражаем нашу солидарность и хотим помочь этой стране", - заявила пресс-секретарь ЕК.
"Вчера Греция попросила активировать европейский механизм гражданской защиты (RescEU) по причине лесных пожаров, бушующих на острове Эвбее", - отметила Мок.
Как сообщается в материалах Еврокомиссии, по просьбе Греции об оказании помощи 13 августа были мобилизованы спасательные средства для борьбы с лесными пожарами. В качестве срочной реакции Европейский союз мобилизовал для быстрой отправки в пострадавшие районы три пожарных самолета из резерва механизма RescEU из Италии и Испании.
RescEU - это усиленный механизм гражданской защиты ЕС, в резерв которого входят пожарные самолеты и вертолеты.
"Развертывание возможностей RescEU состоялось впервые", - уточнила представитель ЕК.
"Самолеты уже в действии, борются с пожарами. Этот немедленный ответ доказывает дополнительную ценность RescEU, который делает нашу реакцию более надежной, быстрой и эффективной. Более того, это реальный пример общеевропейских ценностей, на которых основан RescEU: солидарность и защита жизни наших европейских граждан", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидеса.
ЕК также отмечает, что европейская спутниковая картографическая система Copernicus помогает предоставлять карты с оценкой ущерба в пострадавших районах.
Как сообщалось, лесные пожары продолжают полыхать на Эвбее - втором по величине острове Греции. По данным европейских СМИ, тушение пожаров продолжалось всю ночь со вторника на среду. На острове введен режим ЧП.
Пожары начались на Эвбее в ночь на вторник. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и охватил лесные массивы.
Накануне с Эвбеи эвакуировали несколько сотен местных жителей.
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