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СНГ 14.08.2019 17:58

Киргизская прокуратура предъявила Атамбаеву новые обвинения - адвокат

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пока является подозреваемым по четырем уголовным делам, в том числе о столкновениях его сторонников с сотрудниками правоохранительных органов 7-8 августа, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Сегодня Военная прокуратура Киргизии направила еще два уведомления об обвинении в совершении преступления при модернизации ТЭЦ Бишкека и касаемо передачи в собственность здания "Форума" в Бишкеке, в них несколько эпизодов, в том числе по коррупции. Таким образом, на данный момент Атамбаев является подозреваемым в четырех уголовных делах", - сказал Слесарев.

Адвокат отметил, что еще два дела касаются событий 7-8 августа в селе Кой-Таш и освобождения "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

По данным Слесарева, Военная прокуратура в четверг намерена вручить уведомления еще по нескольким делам. "Удивляет скорость следствия, ведь раньше Атамбаев проходил по делу Батукаева в качестве свидетеля", - сказал адвокат.

"Форум" - офисное здание в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК) и принадлежащий экс-президенту телеканал "Апрель".

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа, он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. На его имущество был наложен арест.

По данным МВД, операция по принудительному приводу Атамбаева в качестве свидетеля проводилась по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента. Так бывший глава республики остался без иммунитета от уголовного преследования. Ранее Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ОБВИНЕНИЯ


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