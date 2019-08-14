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Происшествия 14.08.2019 15:49

Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом более 4 кг

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну из Грузии золотых украшений общим весом более 4 кг, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Три свертка с золотыми украшениями общим весом 4,148 кг были обнаружены в моторном отделении и в кондиционере автомобиля марки «Mercrdes-Benz E240», принадлежащего гражданину Азербайджана», - говорится в сообщении.

Контрабанда была выявлена сотрудниками ГТК на таможенном посту «Красный мост».

В общей сложности у задержанного обнаружены: 101 золотой кулон с цепочкой, 50 цепочек, 115 браслетов, 489 пар серег, 227 колец, 9 комплектов из колец и серег, 60 комплектов из колец-серег и кулонов, 166 кулонов, 3 пары часов, один комплект кольца с браслетом, 10 булавок и один комплект (кольцо, серьги и кулон).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]