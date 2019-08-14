Банковская система Азербайджана в I полугодии имела значительный профицит ликвидности - ЦБ

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 июля 2019 года составляет 950 млн манатов.

"В первом полугодии 2019 года Центробанк провел 26 депозитных аукциона и 26 аукционов по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 950 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-июнь 2019 года.

По данным ЦБА, на конец июня 2019 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 250 млн манатов, посредством размещения нот – 700 млн манатов. "Посредством депозитных аукционов средства привлекаются на 14 дней, через размещение нот - на 28 дней", - подчеркивает ЦБА.

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 июля 2019 года по сравнению с началом текущего года снизился на 44,4%.

Центробанк отмечает, что в I-ом полугодии 2019 года банковская система имела значительный профицит ликвидности. «Это, в свою очередь, повышало спрос на операции по стерилизации, проводимые Центробанком», - подчеркивается в обзоре.

А.Мамедов