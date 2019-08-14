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Дальнее зарубежье 14.08.2019 18:25

ЕС поможет Шри-Ланке в восстановлении мира и стабильности

Евросоюз намерен оказывать помощь Шри-Ланке в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ванесса Мок.

"Европейская комиссия желает усилить поддержку Шри-Ланки в борьбе против терроризма, в предупреждении насильственного экстремизма и в содействии миру", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила, что ЕК через свой инструмент содействия стабильности и миру выделила 8,5 млн евро на поддержку усилий Шри-Ланки на этих направлениях.

Как рассчитывают в Брюсселе, это также будет способствовать продолжающемуся процессу миростроительства благодаря тому, что внутренне перемещенные лица и беженцы смогут вернуться в родные дома.

В коммюнике ЕК содержится напоминание, что в терактах в Шри-Ланке в ходе празднования Пасхи в нынешнем году было убито 258 человек и много людей было ранено.

"Предотвращение подобных терактов и реагирование на них является дополнительной трудностью для Шри-Ланки наряду с другими многочисленными проблемами перехода к прочному миру после многих лет конфликта, такими как проблемы с беженцами, внутренне перемещенными лицами и землей, которая может оказаться начиненной минами и остающимися взрывоопасными элементами", - отмечается в документе.

Помощь комиссии в размере 8,5 млн евро будет осуществляться по трем направлениям. Речь идет об оказании поддержки шриланкийским политикам, органам безопасности и судебной власти в их миссии по предотвращению и реагированию на террористические угрозы и нападения. Помощь также будет сосредоточена на предотвращении насильственного экстремизма и поддержке разработки и проведения соответствующих кампаний по повышению информированности. Кроме того, она будет способствовать последним этапам разминирования в трех северных районах Шри-Ланки и послужит задачам миростроительства ради укрепления национального единства и примирения, объясняет Еврокомиссия.

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Тэги: ЕС, ШРИ/ЛАНКА, СОДЕЙСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]