ЕС поможет Шри-Ланке в восстановлении мира и стабильности

Евросоюз намерен оказывать помощь Шри-Ланке в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ванесса Мок.

"Европейская комиссия желает усилить поддержку Шри-Ланки в борьбе против терроризма, в предупреждении насильственного экстремизма и в содействии миру", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила, что ЕК через свой инструмент содействия стабильности и миру выделила 8,5 млн евро на поддержку усилий Шри-Ланки на этих направлениях.

Как рассчитывают в Брюсселе, это также будет способствовать продолжающемуся процессу миростроительства благодаря тому, что внутренне перемещенные лица и беженцы смогут вернуться в родные дома.

В коммюнике ЕК содержится напоминание, что в терактах в Шри-Ланке в ходе празднования Пасхи в нынешнем году было убито 258 человек и много людей было ранено.

"Предотвращение подобных терактов и реагирование на них является дополнительной трудностью для Шри-Ланки наряду с другими многочисленными проблемами перехода к прочному миру после многих лет конфликта, такими как проблемы с беженцами, внутренне перемещенными лицами и землей, которая может оказаться начиненной минами и остающимися взрывоопасными элементами", - отмечается в документе.

Помощь комиссии в размере 8,5 млн евро будет осуществляться по трем направлениям. Речь идет об оказании поддержки шриланкийским политикам, органам безопасности и судебной власти в их миссии по предотвращению и реагированию на террористические угрозы и нападения. Помощь также будет сосредоточена на предотвращении насильственного экстремизма и поддержке разработки и проведения соответствующих кампаний по повышению информированности. Кроме того, она будет способствовать последним этапам разминирования в трех северных районах Шри-Ланки и послужит задачам миростроительства ради укрепления национального единства и примирения, объясняет Еврокомиссия.