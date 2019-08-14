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Дальнее зарубежье 14.08.2019 18:44

ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля за вооружениями - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по ее словам, ЕС и НАТО в ближайшие годы будет работать над другими механизмами сокращения вооружения.

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - сказала канцлер ФРГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]