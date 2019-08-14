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Дальнее зарубежье 14.08.2019 16:32

Оборонные расходы Германии к 2024 году могут достичь 1,5% от ВВП - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подтвердила приверженность ФРГ оборонным целям НАТО, согласно которым расходы страны-участницы альянса на оборону должны составлять 2% ВВП.

"Германия взяла на себя обязательства увеличить выплаты до 2% . Мы это делаем - только в 2019 у нас увеличение бюджета на 12%. Бюджетное планирование на 2020 год также предполагает существенное повышение. Мы решили к 2024 достичь 1,5%", - сказала Меркель журналистам в среду в Берлине.

По ее словам, "тот, кто следит за ситуацией в Германии, видит", что страна "серьезно улучшит ситуацию в бундесвере".

"Это в наших собственных интересах", - указала она.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, НАТО, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]