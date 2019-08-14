Оборонные расходы Германии к 2024 году могут достичь 1,5% от ВВП - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подтвердила приверженность ФРГ оборонным целям НАТО, согласно которым расходы страны-участницы альянса на оборону должны составлять 2% ВВП.
"Германия взяла на себя обязательства увеличить выплаты до 2% . Мы это делаем - только в 2019 у нас увеличение бюджета на 12%. Бюджетное планирование на 2020 год также предполагает существенное повышение. Мы решили к 2024 достичь 1,5%", - сказала Меркель журналистам в среду в Берлине.
По ее словам, "тот, кто следит за ситуацией в Германии, видит", что страна "серьезно улучшит ситуацию в бундесвере".
"Это в наших собственных интересах", - указала она.
Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной трудовой пенсии
Гаранчс сменил Маклаковса на посту посла Латвии в Азербайджане
Алиев и Рухани в телефонном разговоре отметили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном
Транзит грузов через Азербайджан в I полугодии превысил 4 млн тонн – Мустафаев
Совет директоров Роснефти 20 августа рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам
Цены на московских заправках остановились после 5 недель роста
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Порту винит Матч ТВ в срыве показа игры с Краснодаром
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз из Грузии золотых украшений весом более 4 кг
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии