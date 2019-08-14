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Дальнее зарубежье 14.08.2019 19:41

Премьер Пакистана предостерег Индию от провокаций в пакистанском Кашмире

Пакистанский премьер-министр Имран Хан, выступая в среду в День независимости страны, предупредил Индию о решительном ответе Исламабада на любую попытку провокации Дели в контролируемой Пакистаном части Кашмира, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

По словам премьера, "пакистанская армия располагает надежной информацией, что они (Индия - ИФ) планируют что-то сделать в пакистанском Кашмире".

"Мы решили, что если Индия каким-либо нарушит (международное право - ИФ), то мы будем драться до конца", - подчеркнул Хан во время выступления в Музаффарабаде - административном центре этой территории.

Он добавил, что теперь "настало время преподать урок" Индии.

Ранее в среду Имран Хан распространил заявление, в котором выступил в поддержку жителей Кашмира, живущих в контролируемой Индией части региона.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в прошлый четверг, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Накануне стало известно, что Пакистан запрашивает проведение срочного заседания в Совете Безопасности ООН из-за решения Индии лишить штат Джамму и Кашмир специального статуса.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ИНДИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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