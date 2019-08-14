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Дальнее зарубежье 14.08.2019 16:54

До реализации минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены - Меркель

До реализации минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]