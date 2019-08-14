Власти Киргизии задержали человека, подозреваемого в убийстве бойца спецназа в доме Атамбаева

Подозреваемый в убийстве сотрудника спецподразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии в доме экс-президента республики Алмазбека Атамбаева задержан, сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Кайрат Загибаев.

"Стало известно, что установлен и задержан подозреваемый в убийстве сотрудника "Альфы" в селе Кой-Таш", - сказал адвокат, представляющий интересы родственников погибшего сотрудника "Альфы".

По его словам, имя подозреваемого в убийстве в интересах следствия пока не разглашается, "думаю, в течение двух-трех дней следствие озвучит имя подозреваемого", сказал Загибаев.

"Это не снимает с Атамбаева ответственности за события в Кой-Таше, в которых пострадали многочисленные мирные жители и сотрудники силовых ведомств, погиб сотрудник спецназа", - сказал адвокат.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Спецназовец Усенбек Ниязбеков умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа, он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. На его имущество был наложен арест.

В среду Военная прокуратура Киргизии предъявила Атамбаеву обвинения еще по двум эпизодам. Атамбаев на данный момент является подозреваемым по четырем уголовным делам: по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш, по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, по незаконному освобождению в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева и по передаче в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии и принадлежащий экс-президенту телеканал "Апрель".