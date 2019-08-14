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ТЭК 14.08.2019 17:07

Цены на московских заправках остановились после 5 недель роста

Цены на топливо на московских заправках снова застыли после пяти недель роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Так, по данным на 12 августа, средневзвешенная цена на бензин Аи-92 осталась в районе 42,76 руб./л, на Аи-95- 46,77 руб./л.

На прошлой неделе цены подняла только сеть АЗС Shell: Аи-92 подорожал на 2 коп., до 42,71 руб./л, Аи-95 - на одну копейку, до 46,89 руб./л.

Средние цены на дизтопливо также за неделю не изменились и составили 46,04 руб./л.

Топливо в Москве дорожало еженедельно в пределах 10 коп. с начала июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]