Цены на московских заправках остановились после 5 недель роста

Цены на топливо на московских заправках снова застыли после пяти недель роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.
Так, по данным на 12 августа, средневзвешенная цена на бензин Аи-92 осталась в районе 42,76 руб./л, на Аи-95- 46,77 руб./л.
На прошлой неделе цены подняла только сеть АЗС Shell: Аи-92 подорожал на 2 коп., до 42,71 руб./л, Аи-95 - на одну копейку, до 46,89 руб./л.
Средние цены на дизтопливо также за неделю не изменились и составили 46,04 руб./л.
Топливо в Москве дорожало еженедельно в пределах 10 коп. с начала июля.
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