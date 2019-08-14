В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает в среду пресс-служба главы украинского государства.
"19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - говорится в сообщении.
Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Накануне израильская газета The Times of Israel сообщала о предстоящем визите Нетаньяху в Киев 18-20 августа.
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