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14.08.2019 17:12

В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает в среду пресс-служба главы украинского государства.

"19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - говорится в сообщении.

Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Накануне израильская газета The Times of Israel сообщала о предстоящем визите Нетаньяху в Киев 18-20 августа.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]