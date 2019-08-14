Порту винит Матч ТВ в срыве показа игры с Краснодаром

Директор португальского футбольного клуба "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес заявил, что трансляция на Россию ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром" не состоялась по вине телеканала "Матч ТВ".

По словам Мораеса, "Порту" как правообладатель показа установил за трансляцию цену в 50 тысяч евро, "Матч ТВ" предложил 15 тысяч евро, но получил от "Порту" отказ.

"Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие: дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры", - приводит слова Мораеса интернет-издание "Чемпионат".

"В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал", - отметил Мораес.

"Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей", - сказал представитель португальского клуба.

Мораес отметил, матч был показан в приложении FC Porto TV, "и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия". При этом сначала сигнал на территории России был отключен, а когда сделка с "Матч ТВ" окончательно сорвалась, доступ к сигналу для РФ был открыт.

Накануне за несколько минут до начала трансляции игры "Матч ТВ" объявил, что показа не будет. Как объяснили на телеканале, срыв трансляции произошел из-за резких изменений условий со стороны правообладателей показа. Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча", - говорилось в заявлении "Матч ТВ".

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Порту" - "Краснодар" прошел 13 августа и завершился победой российского клуба со счетом 3:2. По сумме двух встреч (с учетом домашнего поражения - 0:1) "Краснодар" оказался сильнее. Он вышел в раунд плей-офф, где поборется за путевку в групповую стадию Лиги Чемпионов с греческим "Олимпиакосом".