Транзит грузов через Азербайджан в I полугодии превысил 4 млн тонн – Мустафаев

Объем транзитных грузов через территорию Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года достиг 4,1 млн тонн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В I-ом полугодии 2019 года транзит грузов через территорию Азербайджана составил 4,1 млн тонн. За рассматриваемый период наблюдается рост объема грузоперевозок по маршруту Север-Юг. В частности по нему транспортировано 131 тыс. тонн грузов, что превышает показатели аналогичного периода 2018 года на 63%»,- заявил Мустафаев в среду на расширенном заседании коллегии министерства.
Министр также отметил, что наблюдается рост грузоперевозок и по транспортным маршрутам Север-Запад и Восток-Запад.
По его словам, за 6 месяцев текущего года по транспортному коридору Север-Запад транспортировано 829 тыс. тонн грузов, что на 70% больше чем в январе-июне 2018 года.
Что же касается транспортного коридора Восток-Запад, то транзит ненефтяных грузов по нему увеличился на 42,8% - до 795 тыс. тонн.
Б.Рустамбеков
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