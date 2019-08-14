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Транспорт и связь 14.08.2019 17:42

Транзит грузов через Азербайджан в I полугодии превысил 4 млн тонн – Мустафаев

Объем транзитных грузов через территорию Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года достиг 4,1 млн тонн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В I-ом полугодии 2019 года транзит грузов через территорию Азербайджана составил 4,1 млн тонн. За рассматриваемый период наблюдается рост объема грузоперевозок по маршруту Север-Юг. В частности по нему транспортировано 131 тыс. тонн грузов, что превышает показатели аналогичного периода 2018 года на 63%»,- заявил Мустафаев в среду на расширенном заседании коллегии министерства.

Министр также отметил, что наблюдается рост грузоперевозок и по транспортным маршрутам Север-Запад и Восток-Запад.

По его словам, за 6 месяцев текущего года по транспортному коридору Север-Запад транспортировано 829 тыс. тонн грузов, что на 70% больше чем в январе-июне 2018 года.

Что же касается транспортного коридора Восток-Запад, то транзит ненефтяных грузов по нему увеличился на 42,8% - до 795 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗЫ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]