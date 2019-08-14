Суд в Бишкеке рассмотрит апелляцию на арест Атамбаева 16 августа

Бишкекский городской суд 16 августа рассмотрит апелляцию адвоката экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева об отмене постановления об аресте бывшего главы государства, сообщил в среду адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

"Сегодня пришло уведомление, что Бишкекский городской суд 16 августа в 10:00 (08:00 ) рассмотрит мою апелляцию об отмене постановления об аресте Атамбаева", - заявил Слесарев.

По его словам, сторона защиты не обращалась в суд об изменении меры пресечения Атамбаеву, а настаивает на незаконности постановления об аресте экс-президента.

Слесарев также сообщил, что состояние Атабмаева, который находится один в камере СИЗО ГКНБ, хорошее.

"Состояние его здоровья стабильное, он бодр и не падает духом", - сказал Слесарев.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Спецназовец Усенбек Ниязбеков умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа, он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. На его имущество был наложен арест.

В среду Военная прокуратура Киргизии предъявила Атамбаеву обвинения еще по двум эпизодам. Атамбаев на данный момент является подозреваемым по четырем уголовным делам: по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш, по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, по незаконному освобождению в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева и по передаче в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии и принадлежащий экс-президенту телеканал "Апрель".