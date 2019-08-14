Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8992 RUR   0.0262 GBR   2.0497 TRY   0.3047

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.10 2.17 Brent 61.30 2.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.08.2019 20:14

Каждый пятый россиянин предлагает запретить детям приносить в школы мобильные телефоны и другие гаджеты - опрос

Большинство россиян убеждены, что школьникам нельзя пользоваться на уроках мобильными телефонами, смартфонами и планшетами, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в распоряжение "Интерфакса".

Согласно результатам социологического исследования, 19% сограждан предлагают запретить школьникам приносить мобильные телефону и другие гаджеты в школу, 13% участников опроса считают необходимым забирать у детей телефоны при входе в школу, и отдавать при выходе из нее, 29% респондентов полагают, что школьник должен сдавать телефон и гаджеты только на время урока.

По данным ФОМ, четверть россиян предлагают не обязывать школьников сдавать телефоны и планшеты, но при этом полагают, что в случае использования их во время урока можно предусмотреть наказание.

Социологи отмечают, что против введения каких-либо ограничений на использование школьниками мобильных телефонов во время учебного процесса выступают 6% россиян.

По данным опроса, две трети сограждан (65%) придерживаются мнения, что использование телефонов и гаджетов школьниками вредит учебного процессу, почти треть россиян (29%) полагают, что проблема сильно преувеличена.

Опрос был проведен 4 августа 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ШКОЛЫ, ГАДЖЕТЫ, ОПРОС


Похожие новости


В РФ 1,6 тысяч школ закрыто на карантин из-за гриппа - глава Роспотребнадзора Преподавать религию со 2 по 10 классы могут начать в 2017 году - патриарх Кирилл Российские школы постепенно будут переводиться на односменный режим обучения - Медведев Детский омбудсмен обещает, что уроков полового воспитания в российских школах не будет никогда Путин поддерживает идею возвращения школьной формы Полиция безопасности Эстонии усматривает руку Москву в требованиях русской общины сохранить образование на русском языке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]