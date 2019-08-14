Каждый пятый россиянин предлагает запретить детям приносить в школы мобильные телефоны и другие гаджеты - опрос

Большинство россиян убеждены, что школьникам нельзя пользоваться на уроках мобильными телефонами, смартфонами и планшетами, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в распоряжение "Интерфакса".

Согласно результатам социологического исследования, 19% сограждан предлагают запретить школьникам приносить мобильные телефону и другие гаджеты в школу, 13% участников опроса считают необходимым забирать у детей телефоны при входе в школу, и отдавать при выходе из нее, 29% респондентов полагают, что школьник должен сдавать телефон и гаджеты только на время урока.

По данным ФОМ, четверть россиян предлагают не обязывать школьников сдавать телефоны и планшеты, но при этом полагают, что в случае использования их во время урока можно предусмотреть наказание.

Социологи отмечают, что против введения каких-либо ограничений на использование школьниками мобильных телефонов во время учебного процесса выступают 6% россиян.

По данным опроса, две трети сограждан (65%) придерживаются мнения, что использование телефонов и гаджетов школьниками вредит учебного процессу, почти треть россиян (29%) полагают, что проблема сильно преувеличена.

Опрос был проведен 4 августа 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.