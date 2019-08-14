Нагорно-карабахский конфликт основная угроза стабильности в регионе –замминистра обороны Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой стабильности в регионе, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев.
Велиев в среду в Баку встретился с российским коллегой Русланом Саликовым, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
«Велиев проинформировал Саликова о военно-политической ситуации в регионе и затронул вопросы безопасности. В частности он отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой стабильности в регионе и его решение возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана»,- говорится в сообщении.
Он также подчеркнул важность достижения урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права.
Азербайджанский замминистра констатировал, что азербайджано-российские отношения построены на основе взаимодоверия и подчеркнул важность их расширения.
В свою очередь Саликов назвал азербайджано-российское сотрудничество стратегическим партнерством и подчеркнул, что двухсторонние встречи в военной сфере играют важную роль в развитии отношений.
Б.Рустамбеков
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