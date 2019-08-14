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Внешняя политика 14.08.2019 19:08

Нагорно-карабахский конфликт основная угроза стабильности в регионе –замминистра обороны Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой стабильности в регионе, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев.

Велиев в среду в Баку встретился с российским коллегой Русланом Саликовым, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Велиев проинформировал Саликова о военно-политической ситуации в регионе и затронул вопросы безопасности. В частности он отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой стабильности в регионе и его решение возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Он также подчеркнул важность достижения урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права.

Азербайджанский замминистра констатировал, что азербайджано-российские отношения построены на основе взаимодоверия и подчеркнул важность их расширения.

В свою очередь Саликов назвал азербайджано-российское сотрудничество стратегическим партнерством и подчеркнул, что двухсторонние встречи в военной сфере играют важную роль в развитии отношений.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]