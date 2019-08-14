Нефть усилила снижение на росте запасов в США, Brent упала ниже $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение на данных министерства энергетики США, указавших на неожиданный рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,71 (2,79%) - до $59,59 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,76 (3,08%) - до $55,34 за баррель.
Как стало известно из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.
Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.
Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,54 млн баррелей, рекордными темпами с июля прошлого года.
Добыча нефти в Штатах за прошлую неделю не изменилась и составляла 12,3 млн баррелей в сутки.
США увеличили импорт нефти на 566 тыс. б/с, до 7,71 млн б/с, и резко повысили экспорт - на 44%, или на 818 тыс. б/с, до 2,68 млн б/с.
Азербайджан рассматривает последние заявления Пашиняна о принадлежности Карабаха Армении как переход «красной черты» - МИД
Нагорно-карабахский конфликт основная угроза стабильности в регионе –замминистра обороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил повышение минимальной трудовой пенсии
В Стамбуле действуют усиленные меры безопасности перед матчем "Ливерпуля" с "Челси"
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Шесть самолетов и пять вертолетов задействованы в тушении лесных пожаров на греческом острове Эвбея
Индия в июле сократила импорт золота на 42%, до $1,7 млрд
Офис Зеленского рассчитывает на решение вопроса об отставке Кличко с поста мэра Киева новым правительством Украины
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
ВТБ (Азербайджан) принял участие в инновационном форуме в Минске
Стань корпоративным клиентам Nar и пользуйся выгодными предложениями
AMADA и Technofusion создают единый реестр спортсменов Азербайджана на базе блокчейн
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии