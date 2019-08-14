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ТЭК 14.08.2019 19:25

Нефть усилила снижение на росте запасов в США, Brent упала ниже $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение на данных министерства энергетики США, указавших на неожиданный рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,71 (2,79%) - до $59,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,76 (3,08%) - до $55,34 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,54 млн баррелей, рекордными темпами с июля прошлого года.

Добыча нефти в Штатах за прошлую неделю не изменилась и составляла 12,3 млн баррелей в сутки.

США увеличили импорт нефти на 566 тыс. б/с, до 7,71 млн б/с, и резко повысили экспорт - на 44%, или на 818 тыс. б/с, до 2,68 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]